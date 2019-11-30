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Вызволять из ломбарда свой телевизор потребовалось жителю Великих Лук после визита знакомого

В Великих Луках полицией установлен подозреваемый в краже телевизора и музыкального центра. Все случилось в квартире в одном из домов на Октябрьском проспекте - хозяин жилища принял гостя, выпили, посидели. А спустя какое-то время мужчина обнаружил пропажу своих вещей и обратился в полицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Свой ущерб великолучанин оценил в 15,5 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в ходе проведения оперативных мероприятий установили подозреваемого и нагрянули к нему. 

В квартире 27-летнего мужчины нашли пропавший музыкальный центр. А телевизор к тому моменту он успел сдать в ломбард.

Выяснилось, что именно этот человек приходил в гости к пострадавшему накануне. Ранее он уже был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело. 

 

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