Вызволять из ломбарда свой телевизор потребовалось жителю Великих Лук после визита знакомого

10:57, 01 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках полицией установлен подозреваемый в краже телевизора и музыкального центра. Все случилось в квартире в одном из домов на Октябрьском проспекте - хозяин жилища принял гостя, выпили, посидели. А спустя какое-то время мужчина обнаружил пропажу своих вещей и обратился в полицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Свой ущерб великолучанин оценил в 15,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в ходе проведения оперативных мероприятий установили подозреваемого и нагрянули к нему.

В квартире 27-летнего мужчины нашли пропавший музыкальный центр. А телевизор к тому моменту он успел сдать в ломбард.

Выяснилось, что именно этот человек приходил в гости к пострадавшему накануне. Ранее он уже был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.