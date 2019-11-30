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В Пскове задержан находящийся в розыске должник по алиментам

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны патрулировал региональную столицу и остановил на участке в районе улицы Некрасова мужчину для досмотра документов. Его внешность совпадала с приметами человека, который проходил по базе разыскиваемых.

После уточнение информация подтвердилась. Мужчина находится в исполнительном розыске из-за долгов по алиментам. 

Задержанного передали судебным приставам.

 

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