По 3 млн рублей заплатят три псковских магазина за продажу алкоголя без лицензии

09:05, 02 декабря 2019, ПАИ

В Пскове три юридических лица заплатят штрафы за продажу алкоголя без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Боска», ООО «Белуга» и ООО «Псковский алкогольный бренд», расположенные в Пскове на улице Рокоссовского, 16, Рижском проспекте, 52 и Октябрьском проспекте, 36 осуществляли розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

В этой связи заместитель прокурора города возбудил в отношении трех юридических лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Арбитражный суд Псковской области привлек компании к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 млн рублей каждому.