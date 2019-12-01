0
17:21
В Псковской области планируется перевыполнить ряд показателей по нацпроектам в 2019 году
15:58
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России
16:33
Александр Котов о бюджете Псковской области 2020: Мы обеспечим все, что требуется в рамках обязательств перед регионом
14:48
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
14:31
Пять причин оплачивать услуги ЖКХ онлайн
14:19
Бюджет Псковской области на 2020 год принят в первом чтении
13:39
В псковских магазинах подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле консервы и творог
Еще новости
Экономика

По 3 млн рублей заплатят три псковских магазина за продажу алкоголя без лицензии

В Пскове три юридических лица заплатят штрафы за продажу алкоголя без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Боска», ООО «Белуга» и ООО «Псковский алкогольный бренд», расположенные в Пскове на улице Рокоссовского, 16, Рижском проспекте, 52 и Октябрьском проспекте, 36 осуществляли розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

В этой связи заместитель прокурора города возбудил в отношении трех юридических лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Арбитражный суд Псковской области привлек компании к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 млн рублей каждому.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

В Псковской области планируется перевыполнить ряд показателей по нацпроектам в 2019 году
01 декабря 2019
В Псковской области планируется перевыполнить ряд показателей по нацпроектам в 2019 году
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России
30 ноября 2019
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России
Александр Котов о бюджете Псковской области 2020: Мы обеспечим все, что требуется в рамках обязательств перед регионом
28 ноября 2019
Александр Котов о бюджете Псковской области 2020: Мы обеспечим все, что требуется в рамках обязательств перед регионом
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
28 ноября 2019
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
Пять причин оплачивать услуги ЖКХ онлайн
28 ноября 2019
Пять причин оплачивать услуги ЖКХ онлайн 1
Бюджет Псковской области на 2020 год принят в первом чтении
28 ноября 2019
Бюджет Псковской области на 2020 год принят в первом чтении
В псковских магазинах подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле консервы и творог
28 ноября 2019
В псковских магазинах подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле консервы и творог
Бюджет Пскова на 2020 год прошёл первое чтение
28 ноября 2019
Бюджет Пскова на 2020 год прошёл первое чтение

Идет загрузка...