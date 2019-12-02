Средняя цена лекарств в России выросла на 6,9%

09:15, 03 декабря 2019, ПАИ

В октябре в России на 6,9% увеличилась средняя цена проданных лекарств и впервые превысила 200 рублей. Такие данные приводит DSM Group, пишет газета «Известия».

Аналитики сравнили уровень цен с октябрём 2018 года. По их мнению, тенденция связана со снижением сбыта недорогих лекарств. Так, в январе–октябре 2019 года жители РФ стали реже покупать активированный уголь — уровень сбыта упал на 21%, мукалтин — на 16%, перекись водорода — на 12%. Эксперты заявили, что многие отказываются от дешевых препаратов из-за их неэффективности, а часть потребителей покупают большие упаковки, что тоже сказывается на чеке. Последнюю стратегию, по словам исполнительного директора союза «Национальная фармацевтическая палата» Елены Неволиной, выбирают «грамотные покупатели» с целью обойти все маркетинговые уловки. Это связано с невысокой покупательской способностью.

По поводу этих тенденций изданий направило запрос в Минздрав.