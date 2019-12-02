114 пассажиров наказали за безбилетный проезд в Псковской области

13:36, 03 декабря 2019, ПАИ

По данным на 1 ноября в Псковской области были возбуждены 114 административных дел по линии регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству по фактам безбилетного проезда. Об этом сообщила первый заместитель руководителя аппарата - начальник правового управления администрации области Наталья Волкова на заседании администрации региона 3 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Волкова отметила, что за последние три года отмечено сокращение числа дел, возбуждённых в отношении безбилетников. В 2018 году их было 133, в 2017 году – 138. Аналогичная тенденция прослеживается и в части начисленных штрафов: в 2017 году – 57 тысяч рублей, в 2018 году – 48 тыс. рублей, в этом году – только 38 тыс. рублей.

Докладчица добавила, что дела о безбилетном проезде рассматривают мировые судьи.