Фарш из искусственной рыбы разрабатывают в России

09:07, 05 декабря 2019, ПАИ

В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы, пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального директора компании ArtMeat Аскара Латышева.

Он рассказал, что через 3–4 года появится полноценный искусственный фарш осетрины. Стоимость приготовленных на его основе блюд будет больше, чем еды премиального сегмента из мяса настоящей рыбы. К 2026–2027 годам цена искусственного фарша, вероятно, станет меньше и сможет составить конкуренцию продукции среднего ценового сегмента.

Мясо выращивают из биоматериала рыбьих мальков, в мышцах которых содержится большое количество стволовых клеток. Через специальный биореактор к ним подводят питательные вещества. Аскар Латышев уточнил, что сейчас биологи ищут условия, в которых мясо будет «расти» наиболее быстро.

Также ученые начали эксперимент по выращиванию жировых компонентов мяса из стволовых клеток соединительной ткани, которые подсаживаются к мышечным.