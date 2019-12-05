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Экономика

Ввоз 36 тонн чилийского лосося запретили в Псковской области

В Псковской области запретили ввоз 36 тонн чилийского лосося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Партия была задержана при проведении ветеринарного контроля в МАПП «Убылинка», расположенном на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в Пыталовском районе. Совместно с сотрудниками Псковской таможни специалисты Россельхознадзора приостановили движение двух транспортных средств, перевозивших мороженую рыбу из южной области Магальянес Республики Чили в адрес получателей, зарегистрированных в Республике Казахстан. Инспекторы управления выявили невыполнение поставщиками требований ветеринарного сертификата на экспортируемую из Чили в Российскую Федерацию рыбу, морепродукты и готовые изделия из них. Маркировочные этикетки были нанесены на упаковку таким образом, что вскрытие коробок было возможным без нарушения их целостности. Также при досмотре обнаружена одна картонная коробка со следами удаления маркировки.

Ввоз чилийского мороженого лосося на таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате продукции на сопредельную территорию.

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