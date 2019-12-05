Советские льготы сохранят в России

14:35, 05 декабря 2019, ПАИ

В России в рамках программы по ускорению экономического роста сохранят введенные во время Советского Союза льготы. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Медведев отметил, что советские льготы не попадут в массовом порядке под «регуляторную гильотину» - реформу, которая отменит устаревшие и неактуальные нормативно-правовые акты.

Кроме того, председатель правительства России назвал основные способы развития экономики, к которым прибегнет кабинет министров. Речь идёт о снижении административных барьеров в стране и о развитии делового климата.