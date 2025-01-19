Более 3300 человек посетило оборудованные места для крещенских купаний в Псковской области

22:18, 19 января 2025, ПАИ

Завершены мероприятия по обеспечению безопасности крещенских купаний, которые проходили с 18 по 19 января. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Во время купаний специалистами Управления МЧС России по Псковской области и аварийно-спасательными службами области осуществлялись мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении купаний в период празднования Крещения.

За это время оборудованные купели Псковской области посетило 3 314 человек. Отмечается, что происшествий допущено не было. Кроме того, не выявлены несанкционированные места для купания.