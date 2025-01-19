Жителям лесной деревни в Плюсском округе привезли продукты питания и лекарства

20:48, 19 января 2025, ПАИ

Силами АНО «Дружина» и с помощью администрации Плюсского округа в деревню Большие Житковицы Псковской области доставили продукты питания и лекарства. Об этом пишет газета «Плюсский край».

Глава округа Наталья Иванова заметила, что в эту лесную деревню на краю округа и в «добрые времена» не всегда проедешь. «А в погодную распутицу и подавно», – сказала она. В деревне отключено электричество, ситуация не меняется на протяжении нескольких дней.

Наталья Иванова отреагировала на просьбу местных жителей о помощи. По словам главы округа, сотрудница администрации Кристина Никитина закупила всё, что чём попросили сельчане, и передала руководителю АНО «Дружина» Дмитрию Дементьеву, который обеспечил доставку лекарств и продуктов в деревню.