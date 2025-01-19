Крещенские купания в Великих Луках прошли без происшествий
Крещенские купания в Великих Луках прошли без происшествий, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Купания начались вечером субботы и продолжались до 14:00 воскресенья. Купель была оснащена защитным коробом и лестницами. Также поблизости были установлены тёплые палатки для обогрева и переодевания.
Всего в иордань окунулось более 300 великолучан. Примерно столько же было в прошлом году. В омовении поучаствовал и глава администрации города Андрей Беляев.
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