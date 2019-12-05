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Нинель Салагаева: «Титан-Полимер» уже платит налоги в Псковской области

«Титан-Полимер» уже платит налоги в Псковской области, поскольку у них созданы рабочие места, а, значит, НДФЛ уже поступает в бюджет», - сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в эфире ПАИ-live 5 декабря.  

От уплаты налога на прибыль предприятие освобождено на 5 лет. «Согласно расчётам, только НДФЛ за 10 лет должно поступить 335 млн рублей, налога на прибыль - почти 3 млрд рублей», - отметила Нинель Салагаева, пояснив, что компания планирует получить первую прибыль уже в 2021 году.

В виде налога на имущество «Титан-Полимер» заплатит 60 млн рублей. «И это несмотря на то, что у предприятия, как у резидента, имеются льготы», - пояснила вице-губернатор.

Нинель Салагаева подчеркнула, что «Титан-Полимер» также как компания «Леруа Мерлен» готов исполнять и социальные обязательства. «Вообще «Леруа Мерлен» - уникальный случай, когда компания сначала выполняет свои соцобязательства, а уже затем приступает к строительству своего объекта, - обратила внимание заместитель губернатора. - Это было заранее прописано в соглашении».

По словам вице-губернатора, уже на следующей неделе «Титан-Полимер» намерен принять предложения и просьбы от Тямшанской волости и будет помогать муниципальному образованию.

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