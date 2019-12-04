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Два года колонии получил великолучанин за похищение барсетки и угон автомобиля

Два года колонии строгого режима получил великолучанин за похищение барсетки и угон автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в ночь на 14 июня во дворе дома по проспекту Гагарина житель Великих Лук потерял свою барсетку, в которой находились ключи от автомобиля «Ситроен». В это время во дворе находился неизвестный, который похитил барсетку и обнаружил в ней ключи от иномарки. Мужчина воспользовался ключами и угнал автомобиль, однако скрыться злоумышленнику не удалось. Через час угонщика задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 40-летний не работающий, ранее судимый местный житель.

Великолукский городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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