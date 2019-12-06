Из незапертого гаража в Бежаницах украли бензопилу, два безнотриммера и велосипед

12:45, 07 декабря 2019, ПАИ

Бензопилу, два бензотриммера, велосипед и другие вещи похитили в посёлке Бежаницы из гаража у дома в Березовом переулке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступник проник в гараж через незапертую дверь. Вором оказался 38-летний безработный местный житель. Украденное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 3 декабря в деревне Новоселье Стругокрасненского района с автомобиля КАМАЗ, припаркованного у дома на улице Вокзальной, пропал аккумулятор. Его цена превышает 9 тысяч рублей. Выяснилось, что кражу совершил 16-летний житель Стругокрасненского района, он дал признательные показания. Аккумулятор полицейские изъяли. Проводится расследование.

Также полицейские раскрыли кражу, совершённую в ночь на 29 ноября в Великих Луках в общежитии по улице Малышева. Там из коридора на первом этаже были похищены одежда, обувь и продукты. Ущерб подсчитывается. Подозревается в хищении 23-летний житель поселка Кунья. Он не работает и ранее уже был судим. Молодой человек признался в совершённом преступлении, часть похищенного у него изъяли. Ведётся проверка.