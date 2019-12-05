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Экономика

Приватизацию 5-10% РЖД предложил Минфин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение министру финансов Антону Силуанову и вице-премьеру Максиму Акимову до 27 декабря проработать вопрос о выплате дивидендов РЖД. Глава правительства дал соответствующее поручение в ответ на жесткую критику Минфином финансово-инвестиционного плана РЖД на 2020–2022 годы, который сейчас не предусматривает выплаты дивидендов.

«РЖД — одна из немногих госкомпаний, которая регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5–10% (акций РЖД) в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации», — отметил собеседник газеты «Известия».

 

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