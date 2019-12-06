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Сбывавших поддельные купюры в Псковской области женщин задержали в соседнем регионе

Женщин, сбывавших поддельные купюры в Псковской области, задержали в соседнем регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Преступную группу помог рассекретить случай. В дежурную часть УМВД России по городу Великий Новгород поступило сообщение из торгового центра на улице Державина о том, что одна покупательница пытается расплатиться за товар поддельной пятитысячной купюрой.

Полицейские выяснили, что купюру пыталась сбыть 23-летняя жительница Санкт-Петербурга. Во время досмотра у неё обнаружили ещё четыре банковских билета номиналом 5000 рублей. Криминалистическое исследование показало, что они являются поддельными.

Позже в Санкт-Петербурге задержали ещё и 23-летнюю подельницу девушки.

Злоумышленницы приобретали фальшивые банкноты через интернет, а затем расплачивались ими в магазинах Новгородской и Псковской областей. Установлена их причастность к пяти фактам сбыта.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Её санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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