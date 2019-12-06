Безработный житель Псковской области украл у пенсионера деньги и купил автомобиль

17:23, 09 декабря 2019, ПАИ

Безработный 19-летний житель Красногородского района украл у 66-летнего соседа деньги и купил автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кошелёк с 40 тысячами рублей молодой человек похитил вечером 5 декабря. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился за помощью в полицию. По «горячим следам» сотрудники полиции установили подозреваемого в преступлении. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что молодой человек подошёл на улице к возвращавшемуся домой из гостей пожилому соседу и вытащил из его куртки кошелек с деньгами и документами. Кошелек и документы он выбросил, а на краденые деньги приобрел автомобиль ВАЗ-2105, запчасти к нему и алкоголь.

Автомобиль изъят, возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.