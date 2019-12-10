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Экономика

Названо количество россиян с черными зарплатами

В России около 13 млн человек не платят налоги с зарплат, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По их данным, из-за зарплат «в конвертах» российский бюджет теряет почти 3 трлн рублей доходов: 0,9 трлн рублей доходов от уплаты налога на доходы физлиц и 2 трлн рублей страховых взносов во внебюджетные фонды.

По мнению экспертов, если бы неформально занятые работали легально, то ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13% до 11% практически без потерь собираемости НДФЛ в абсолютном выражении.

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