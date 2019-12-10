Период выплаты накопительной пенсии продлён на полгода

14:42, 10 декабря 2019, ПАИ

Госдума во втором чтении одобрила законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев. Количество получателей накопительной части пенсии на сегодня составляет 75 тысяч человек. Месячный размер такой пенсии - 960 рублей.

«Несмотря на все заявления, что по формуле она будет снижаться, такая пенсия растет. Растет по одной простой причине - поскольку у нас есть еще инвестиционный портфель», - сказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, представляя законопроект.

В пояснительной записке сообщается, что по данным Росстата за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 года, женщин, достигших возраста 55 лет, 26,28 лет, а их численность 915тыс. 900 и 1 млн 106 тыс. 849 человек соответственно.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 263 месяца. «В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно», - говорится в сопроводительных документах.

В отношении нынешних пенсионеров размер накопительной пенсии сохранится в том же объеме. При этом документ никак не затронет систему страховых пенсий.