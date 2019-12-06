Два большегруза столкнулись в Псковской области, есть пострадавший

15:04, 10 декабря 2019, ПАИ

В Стругокрасненском районе около 13:55 на трассе Р-23 возле деревни Сверётово столкнулись КАМАЗ и автомобиль Газель, есть пострадавший. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

По их словам, один из водителей находится тяжелом состоянии, на месте происшествия находятся сотрудники МЧС и скорая помощь.

По словам водителя КАМАЗа, автомобиль Газель он заметил издалека. «Огни туда-сюда... по дороге», - рассказал он.

Когда машины поровнялись, легкий грузовик буквально рванул под колёса КАМАЗа.

В эти минуты движение по трассе затруднено.