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Два большегруза столкнулись в Псковской области, есть пострадавший

Фото: Далер Хошимов

В Стругокрасненском районе около 13:55 на трассе Р-23 возле деревни Сверётово столкнулись КАМАЗ и автомобиль Газель, есть пострадавший. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

По их словам, один из водителей находится тяжелом состоянии, на месте происшествия находятся сотрудники МЧС и скорая помощь.

Далер Хошимов

По словам водителя КАМАЗа, автомобиль Газель он заметил издалека. «Огни туда-сюда... по дороге», - рассказал он.

Когда машины поровнялись, легкий грузовик буквально рванул под колёса КАМАЗа. 

В эти минуты движение по трассе затруднено. 

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