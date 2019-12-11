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Экономика

Малый бизнес сможет брать кредиты по сниженной ставке

Малый бизнес сможет брать займы до 10 млн рублей по льготной ставке в 9,95% годовых. Новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий разрабатывает Минэкономразвития, пишет газета «Известия».

Замминистра экономического развития Вадим Живулин рассказал, что льготные кредиты можно будет получить как на инвестиционные, так и на оборотные цели. При этом банки не будут контролировать использование средств.

Авторы поправок уверены, что нововведения помогут предприятиям, которые сейчас относятся к высокой категории риска, и кредитные организации предлагают им займы под 15–19% годовых.

В начале 2019 года в рамках национального проекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» стартовала программа льготного финансирования под 8,5% . Она предусматривает возможность для малого и среднего бизнеса взять субсидированный кредит в 90 банках. В эту программу планируют добавить вариант рефинансирования: бизнесмены, которые уже взяли займы под 16%, смогут рефинансировать долги в своём банке под 8,5%.

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