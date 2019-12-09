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Политика

Уроженец Порхова может стать мэром одного из городов Ивановской области

Уроженец Порхова Максим Комиссаров может стать мэром города Кохма Ивановской области, сообщает Ивановский городской портал.

Издание отмечает, что в скором времени нынешний глава города Роман Власов уйдет с поста руководителя, причина - окончание срока полномочий.

Максим Комиссаров родился в Порхове в 1985 году, сейчас работает главой администрации Подвязновского сельского поселения в Ивановском районе.

Окончил Шуйский государственный педагогический университет, также работал в управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ивановской области.

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