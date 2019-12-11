Путин увеличил число регионов - участников эксперимента по налогу для самозанятых

15:21, 15 декабря 2019, ПАИ

В России расширили список регионов - участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официальном портале правовой информации.

К эксперименту присоединятся Санкт-Петербург, Волгоградская, Тюменская, Ленинградская, Свердловская, Воронежская, Новосибирская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Омская и Сахалинская области, а также Пермский и Красноярский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ.

Кроме того, 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых начнет действовать в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Впоследствии эксперимент могут транслировать на все регионы, это может произойти с 1 июля 2020 года.