Псковский район потратит 7 млн рублей на инвентарь для новых детсадов

14:25, 17 декабря 2019, ПАИ

Псковский район потратит 7 млн рублей на покупку инвентаря для новых детсадов. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова 17 декабря на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, ранее на приобретение мягкого и прочего инвентаря для детсадов требовалось выделить из бюджета региона 10 млн рублей, теперь в результате предпринятых мер - 7 млн. Муниципалитет готов изыскать эти средства самостоятельно.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заметила, что Псковский район - самодостаточный. При этом она подчеркнула, что в 2020 году область поможет средствами на организацию новых мест для дошкольников.

Председатель согласительной комиссии, вице-спикер Псковского областного Собрания Борис Полозов отметил, что данный и множество других вопросов включены в комплекс предложений в адрес администрации региона для подготовки поправок в законопроект по бюджету области на 2020 год и плановый период.