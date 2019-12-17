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Псковский водитель стал участником ДТП в Петербурге, пострадали дети

Фото из группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

17 декабря около 8:40 в Приморском районе Санкт-Петербурга у перекрестка Парашютной улицы и улицы летчика Паршина произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль Skoda Fabia, за рулём которого был 56-летний водитель, столкнулся с Toyota с псковскими номерами, управляла машиной 18-летняя девушка.

Фото из группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате ДТП пострадали две девочки 8 и 10 лет, которые находились в машине Skoda Fabia. Они госпитализированы в детскую городскую больницу №2 святой Марии Магдалины. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

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