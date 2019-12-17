0
20:59
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
17:25
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
15:29
Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки
15:18
Новые ясли откроют в Пскове на улице Карла Маркса
14:54
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
14:13
Следы двух средневековых усадеб нашли археологи в Пскове
13:51
Как будет работать Псковский музей на новогодних каникулах в 2020 году
Еще новости
Общество

Департамент по искусственному интеллекту появится в Минэкономразвития

Департамент по искусственному интеллекту и инновациям появится в министерстве экономического развития России, пишет Интерфакс. Отмечается, что его создадут на базе департамента стратегического развития и инноваций.

По словам заместителя главы ведомства Оксаны Тарасенко, департамент полностью переформатируют, и у него останутся «только актуальные темы».

Вопросы искусственного интеллекта (ИИ) передали в ведение Минэкономразвития от Минсвязи. Оксана Тарасенко отметила, что сначала ИИ считался «сквозной цифровой технологией.

«Однако влияние и важность искусственного интеллекта на экономическое развитие России, а также перспективность технологии привели к необходимости замены ответственного органа - цели федерального проекта больше соотносятся с целями и задачами деятельности Минэкономразвития», - добавила Оксана Тарасенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
17 декабря 2019
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
17 декабря 2019
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки
17 декабря 2019
Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки
Новые ясли откроют в Пскове на улице Карла Маркса
17 декабря 2019
Новые ясли откроют в Пскове на улице Карла Маркса
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
17 декабря 2019
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
Следы двух средневековых усадеб нашли археологи в Пскове
17 декабря 2019
Следы двух средневековых усадеб нашли археологи в Пскове
Как будет работать Псковский музей на новогодних каникулах в 2020 году
17 декабря 2019
Как будет работать Псковский музей на новогодних каникулах в 2020 году
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
17 декабря 2019
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной 1

Идет загрузка...