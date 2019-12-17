Департамент по искусственному интеллекту появится в Минэкономразвития

21:48, 17 декабря 2019, ПАИ

Департамент по искусственному интеллекту и инновациям появится в министерстве экономического развития России, пишет Интерфакс. Отмечается, что его создадут на базе департамента стратегического развития и инноваций.

По словам заместителя главы ведомства Оксаны Тарасенко, департамент полностью переформатируют, и у него останутся «только актуальные темы».

Вопросы искусственного интеллекта (ИИ) передали в ведение Минэкономразвития от Минсвязи. Оксана Тарасенко отметила, что сначала ИИ считался «сквозной цифровой технологией.

«Однако влияние и важность искусственного интеллекта на экономическое развитие России, а также перспективность технологии привели к необходимости замены ответственного органа - цели федерального проекта больше соотносятся с целями и задачами деятельности Минэкономразвития», - добавила Оксана Тарасенко.