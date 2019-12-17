3,5 года тюрьмы получил украинец за ДТП со смертельным исходом в Псковской области

11:00, 18 декабря 2019, ПАИ

В Красногородском районе гражданина Украины приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

Установлено, что в мае 2019 года в Красногородске 26-летний гражданин Украины в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле с превышением скорости и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП один из пешеходов скончался, второму был причинен тяжкий вред здоровью.

Пыталовский районный суд признал иностранного гражданина виновным в ДТП со смертельным исходом (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, в Красногородском районе задержали местного жителя, который управлял скутером в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что мужчина ранее уже был подвергнут административному наказанию за вождение в состоянии опьянения. Теперь он предстанет перед судом.