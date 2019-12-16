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Развлечения

Самое яркое событие зимы – встреча 2020 года в Раздолье

В «Раздолье» приготовили новогодние программы как для взрослых, так и для детей. Новогодний корпоратив в ресторане «СамоВар» станет отличным подарком всем сотрудникам вашей компании!

- Оригинальная шоу-программа в стиле комедийного жанра советского и российского кинематографа культового режиссера Леонида Гайдая подарит яркие и незабываемые эмоции для всего коллектива на весь 2020 год.

- Гостей ждут традиционные русские блюда в необычном исполнении.

- Возможна аренда ресторана целиком или отдельных залов. Кроме этого, можно забронировать участие в сборном новогоднем корпоративе, который объединит небольшие коллективы, ведь Новый год — это праздник для всех!

- Новогодние корпоративы в ресторане «СамоВар» уже начались!

Стоимость — от 2 900 до 3 300 ₽ с человека.

Алкоголь обсуждается индивидуально.

Проведите день в сказке! В спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» ежегодно для самых маленьких гостей проводится новогодняя программа, в которой все отправятся в увлекательное путешествие в страну сказок, а сердцем действа, несомненно, станет Дед Мороз, принимающий ребятишек у себя в гостях! Ведь чудеса случаются!

У новогоднего представления нет возрастных ограничений, в нем с удовольствием участвуют и дети и взрослые!

Каждое представление рассчитано на группу от 20 детей. Период проведения — с 16 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

Стоимость - от 500 ₽ с человека. Дополнительно — по запросу — предлагается услуга по трансферу.

Предварительная запись обязательна.

 

Спортивно-туристический комплекс «Раздолье» и ресторан «СамоВар» раскинулись в тихом живописном месте в сосновом лесу в 15 минутах езды от центра Пскова. Здесь принимают гостей в лучших традициях русского гостеприимства!

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС состоит из комфортабельных номеров и 7 коттеджей.

АВТОКЕМПИНГ включает в себя парковочные места для кемперов и авто-караванов со всем необходимым для обслуживания автодома: подключением к воде, электричеству, с отдельно оборудованным местом для слива отработанных вод, благоустроенными душевыми и туалетами, прачечной и кухней.

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС, в который входит: Музей русского пития, Бар «Старый Рыбак», а также Летние террассы «Облако» и «Разгуляй» вместимостью от 100-300 чел. придутся по вкусу всем любителям «русского застолья» и порадуют ассортиментом и разнообразием меню традиционно-русской и европейской кухни.

«Раздолье» — ваш отдых живет здесь! 

Ждем вас по адресу: г.Псков, Ленинградское шоссе, д.5а

Проезд из города автобусами №4,№12 до остановки «Кресты»
От вокзала автобусом №9 до остановки «Лесхоз»

Вопросы по телефонам:
Администратор СТК «Раздолье» - 8 (8112) 292-747
Автокемпинг - 8 (8112) 292-747
Веревочный парк - 8 (8112) 292-744
Ресторан «СамоВар» - 8 (8112) 294-747

razdolie.su

/vk.com/razdolie747

www.instagramrazdoliepskov

www.instagram.com/restoransamovar

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