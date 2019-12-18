0
19:21
Финальный этап городского соревнования по воркауту прошёл в Пскове
10:39
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
10:28
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
21:12
Пять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Белоруссии
18:08
Бал чемпионов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:25
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
15:20
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
Еще новости
Спорт

Первый синтетический каток откроют в Пскове 20 декабря

20 декабря в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Раздолье» (Зональное шоссе, 46а) откроется первый в городе синтетический каток.

Как сообщили Псковскому агентству информации в информационном туристском центре Псковской области, катание на синтетическом катке на коньках возможно при любой погоде и в любое время.

Техническое открытие катка состоится 20 декабря в 16:00. Вход на каток платный, услуга по прокату коньков в данный момент не планируется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Финальный этап городского соревнования по воркауту прошёл в Пскове
18 декабря 2019
Финальный этап городского соревнования по воркауту прошёл в Пскове
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
17 декабря 2019
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
17 декабря 2019
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
Пять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Белоруссии
10 декабря 2019
Пять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Белоруссии
Бал чемпионов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 декабря 2019
Бал чемпионов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
10 декабря 2019
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
10 декабря 2019
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам
09 декабря 2019
Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам

Идет загрузка...