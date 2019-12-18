Первый синтетический каток откроют в Пскове 20 декабря

09:48, 19 декабря 2019, ПАИ

20 декабря в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Раздолье» (Зональное шоссе, 46а) откроется первый в городе синтетический каток.

Как сообщили Псковскому агентству информации в информационном туристском центре Псковской области, катание на синтетическом катке на коньках возможно при любой погоде и в любое время.

Техническое открытие катка состоится 20 декабря в 16:00. Вход на каток платный, услуга по прокату коньков в данный момент не планируется.