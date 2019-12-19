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За ложное заявление об угрозе убийством житель Красногородского района получил условный срок

В Красногородском районе 39-летний мужчина получил условный срок за заведомо ложное сообщение о совершенном в отношении него преступлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

В сентябре 2019 года мужчина позвонил в дежурную часть отделения полиции по Красногородскому району и сообщил о том, что ему угрожают убийством. При этом в ходе доследственной проверки установлено, что события, изложенные в заявлении, не соответствуют действительности.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.

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