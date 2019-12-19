Сбережений в рублях и долларах лишилась великолукская пенсионерка после визита незнакомки

15:04, 19 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках пенсионерка лишилась своих сбережений после визита незнакомки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 18 декабря в Великих Луках в квартиру дома на улице Гастелло к 92-летней горожанке пришла женщина, которая представилась работницей коммунальной службы. Она заявила, что нужно, якобы, проверить состояние газовой плиты. Хозяйка пояснила, что купила плиту совсем недавно, поэтому «гостья» пообещала пенсионерке некую скидку и попросила представить ряд документов.

После ухода незнакомки пожилая женщина увидела, что из коробки в серванте пропали тысяча долларов США и 110 тысяч рублей, а также позолоченная иконка. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

В силу своего возраста она плохо помнит обстоятельства произошедшего. По словам пенсионерки, приходившая к ней незнакомка была невысокого роста, на ней был белый берет с брошью и длинный светлый пуховик.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ведет расследование.