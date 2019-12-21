Угонщика автомобиля задержали в Печорском районе

11:44, 23 декабря 2019, ПАИ

В Печорском районе правоохранительные органы задержали 36-летнего местного жителя, который угнал автомобиль «Газель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчина был в гостях в Новом Изборске у 56-летнего знакомого. Там, он украл ключи от чужой машины, и решил съездить на ней в деревню Мильцы, где он проживает. Однако, на дороге Копаницы - Мильцы мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. После он бросил машину и пошёл домой пешком.

Владелец автомобиля обратился за помощью в полицию. Стражи порядка по «горячим следам» нашли автомобиль и угонщика. Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что ранее он уже был судим за угон. По предварительным данным, в момент угона мужчина был в нетрезвом виде и не имел водительского удостоверения. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется расследование.