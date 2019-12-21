В Новгородской области псковичей задержали с крупной партией наркотиков

12:47, 23 декабря 2019, ПАИ

Сотрудники полиции задержали наркокурьеров из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

К совершению преступления причастны жители Псковской области - мужчины 31 года и 40 лет. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что злоумышленники сбывали наркотики бесконтактным способом через мессенджер и электронную платежную систему в Новгородской и Псковской областях.

Подозреваемых удалось задержать на Лужском шоссе в Новгородском районе во время размещения закладок с запрещенным веществом. На прилегающей территории стражами порядка было обнаружено 10 тайников. В автомобиле задержанных нашли порядка 300 свертков с различными видами наркотиков.

Во время проведения дальнейшей работы полицейские обнаружили еще один тайник, в котором было расположено более 900 граммов наркотиков. По данному факту возбудили уголовное дело, задержанные заключены под стражу.