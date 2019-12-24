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Экономика

Принят бюджет Псковской области на 2020 год и плановый период

Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят во втором и третьем чтениях с учетом принятых поправок. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря.

По сравнению с первым рассмотрением бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период, доходная и расходная части была увеличены на 1,9 млрд рублей: 36,7 млрд рублей и 38,2 млрд рублей соответственно. Дефицит составляет 1,5 млрд рублей. Дополнительно зарезервированы около 700 млн рублей для обеспечения выплаты заработных плат. Бюджет по итогам изменений сохранил свою социальную направленность.

На 2021 и 2022 годы планируются доходы в размере 33,2 и 34,2 млрд рублей, а расходы — 33,6 и 34,9 млрд рублей соответственно.

За принятие главного финансового документа региона в третьем чтении проголосовали 32 депутатов, 8 выступили против. 

Также на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов был принят бюджет регионального Фонда обязательного медицинского страхования. Его размер составил 8,1 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом бюджет вырос более чем на 500 млн рублей.

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