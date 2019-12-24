В Печорском районе пограничники задержали двух уроженцев Африки

15:36, 24 декабря 2019, ПАИ

Благодаря бдительности члена добровольной народной дружины (ДНД) вблизи госграницы задержаны иностранцы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Местный житель, являющийся членом ДНД заметил двух молодых людей с темным цветом кожи. Они двигались по лесу в сторону государственной границы России. Об этом мужчина тут же доложил руководителю ближайшего подразделения пограничной службы.

В результате удалось предотвратить попытку незаконного пресечения госграницы.

Выяснилось, что нарушители прибыли в Россию с целью незаконной миграции в страны Евросоюза. Задержанные являются уроженцами одной из стран Восточной Африки - это мужчины 31 и 33 лет. Иностранцы были привлечены к административной ответственности в виде штрафов, а также выдворению с территории страны. За проявленную бдительность местного жителя поощрят.