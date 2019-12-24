Отмывание денег в особо крупных размерах пресекли в Псковской области

17:21, 24 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области пресекли незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступников нашла полиция совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Они выявили организованную группу, которая занималась отмыванием денег в составе организованного преступного сообщества. Подозреваемые привлекали физических и юридических лиц, которые хотели обналичить средства, вели с ними переговоры и проводили незаконные банковские операции. Злоумышленники вовлекли в свою деятельность более 30 организаций, зарегистрированных в Псковской области.

За 4 года клиенты перечислили на расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступного сообщества, около 1,5 миллиардов рублей. Преступный доход подозреваемых составил более 100 миллионов рублей.

Задержаны 8 фигурантов, в том числе две женщины. Имея знания в области бухгалтерского учета, они делали необходимую отчетность, контактировали с сотрудниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денег по счетам подконтрольных организаций. Другие участники сообщества снимали и проводили инкассацию наличных, занимались регистрацией, реорганизацией и представлением интересов подконтрольных юридических лиц. Была обеспечена бесперебойная работа системы администрирования и получения доступа к дистанционному управлению расчетными счетами. Руководитель организованной преступной группы искал клиентов для незаконной деятельности, договаривался с ними об условиях обналичивания средств и размере комиссии за оказанные услуги.

Возбуждено несколько уголовных дел. Следователи провели неотложные следственные действия в местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им юридических лиц. На имущество наложили арест. Фигуранты подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, организации и участии в преступном сообществе.