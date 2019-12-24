В Великих Луках 77-летний пенсионер пригласил к себе в дом женщину и остался без денег

10:39, 25 декабря 2019, ПАИ

Сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах в Великих Луках, Пскове и Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в УМВД по Псковской области.

Так, в Великих Луках 77-летний пенсионер пригласил к себе домой гражданку, с которой случайно познакомился в баре. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила из квартиры пожилого мужчины 14 000 рублей. Вскоре удалось выяснить, что кражу совершила безработная 28-летняя великолучанка. Ранее она была судима за аналогичное преступление. Похищенные у пенсионера деньги женщина успела потратить.

В Пскове в одной из квартир по улице Я. Фабрициуса грабитель подобрал ключ к замку и похитил плазменный телевизор. Безработный ранее судимый 25-летний пскович вскоре был задержан. Свою вину он отрицать не стал.

В Псковском районе из квартиры дома в деревне Щиглицы украли золотое кольцо и серебряную цепочку. В краже подозревается 35-летний безработный местный житель.

По данным фактам организована проверка.