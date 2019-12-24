Псковские депутаты поддержат многодетные семьи работников здравоохранения

11:01, 25 декабря 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская предложила депутатам перераспределить бюджетные средства, предназначенные на ремонт помещений здания Псковской гордумы, в пользу псковских многодетных семей работников системы здравоохранения. С такой инициативой она выступила 25 декабря на 33-й сессии гордумы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская пояснила, что в декабре в бюджете образовалась экономия, которая составляет порядка 500 тысяч рублей. Из них около 200 тысяч рублей гордума сэкономила в ходе проведения конкурсных процедур, а также за счет отказа от проведения новогоднего приема главы выдающихся деятелей города. Еще 273 тысячи рублей были предназначены на ремонт помещений гордумы. Глава Пскова предложила депутатам направить эти средства на покупку подарков для многодетных семей.

«Как известно, руководством нашей страны в лице президента России Владимира Путина предпринимаются серьезные шаги и разрабатываются различные меры, направленные на поддержку многодетных семей, материнства и детства, - подчеркнула Елена Полонская. - Большую работу в этом направлении проводит и Псковская область. Кроме этого, в 2019 году благодаря губернатору региона Михаилу Ведерникову в Псковской области появились новые меры поддержки семей - проект «Подарок новорожденному».

Елена Полонская уточнила, что родителям детей, которые появились на свет с января этого года, вручаются медаль и подарочный сертификат.

«Чествование многодетных семей в канун Нового года – должно стать хорошей традицией нашего города. И это очень символично, ведь именно в нынешнем году уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сделать Псков столицей всероссийского форума молодых семей», - заметила глава Пскова.

Она также рассказала, что в Пскове проживает более 2 тысяч 500 многодетных семей. Однако в нынешнем году в связи с ограниченными возможностями городского бюджета предложила отдать предпочтение многодетным семьям работников здравоохранения. «Я предлагаю отблагодарить за нелегкий, но очень важный и почетный труд семьи медиков. Эти люди достойны всяческого уважения, восхищения», - заключила глава.

Депутаты Псковской городской Думы поддержали решение главы города абсолютным большинством голосов.