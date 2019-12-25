Бюджет Пскова на 2020 год и плановый период принят

11:35, 25 декабря 2019, ПАИ

Бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приняли 25 декабря в ходе очередной сессии Псковской городской Думы. С основным докладом выступила руководитель городского финансового управления Тамара Винт, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что в связи с изменением объема межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Город Псков» изменились и основные параметры бюджета Пскова. Так, в 2020 году доходы запланированы в размере 5 млрд 12 млн рублей, расходы – 5 млрд 144 млн рублей, дефицит составит 131 млн рублей. В 2021 году доходы – 5 млрд 218 млн рублей, расходы – 5 млрд 307 млн рублей, дефицит - 89 млн рублей. В 2022 году доходы - 4 млрд 632 млн рублей, расходы – 4 млрд 766 млн рублей, дефицит - 134 млн рублей.

По ее словам, рост доходной части бюджета на 2020 год произошел за счет увеличения безвозмездных поступлений на сумму около 221 млн рублей. Безвозмездные поступления в виде дотаций будут направлены на исполнение Указов Президента в учреждениях сферы образования (4,2 млн рублей), обеспечение деятельности новых детских садов (10,4 млн рублей), разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и инженерных сетей Технического лицея (10 млн рублей) и на проектно-сметную документацию ремонта школы N1 (1 млн рублей).

Кроме того, средства субвенций пойдут на капитальный ремонт кровли и инженерных сетей школы N1 (20,2 млн рублей), устройство футбольного поля по проекту «Спорт - норма жизни» (45,7 млн рублей), создание новых мест в образовательных организациях по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» (3,2 млн рублей) и пополнение библиотечных фондов (500 тыс рублей).

Псков получит также субвенции на оплату труда и учебные расходы в школах и детских садах, учреждениях дополнительного образования (105,9 млн рублей), приобретение жилья для детей-сирот (3,9 млн рублей), создание модельной библиотеки на базе библиотеки Любятово «БиблиоЛюб» в рамках программы «Культурная среда» (5 млн рублей).

В плановом периоде 2021 и 2022 годов ожидаются поступления в сумме 276,3 млн рублей на реконструкцию улицы Леона Поземского, 198,8 млн рублей на капитальный ремонт кровли Технического лицея 198,8 млн рублей, строительство новой школы в Борисовичах 959,6 млн рублей, на приобретение оборудования по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» 18,4 млн рублей, покупку жилья для детей-сирот 11,9 млн рублей и молодым семьям 2,5 млн рублей.

Александр Братчиков, глава администрации Пскова, отметил, что из бюджета области выделят еще порядка 500 млн на ремонт дороги по улице Кузбасской дивизии, около 480 млн - на ремонт Троицкого моста.

Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная выступила с предложением о комплексном подходе при распределении средств в случае экономии. По ее словам, поступает немало локальных обращений о ремонтах из округов, например, о необходимости таких работ на дорогах, ведущих к зданию образовательных учреждений. Кроме того, она поблагодарила за активные ремонтные работы в районе поликлиники №3, и попросила держать на контроле сроки выполнения ремонта — они стали причиной переноса остановки, пациентам стало сложнее добираться до поликлиники.

Депутат Дмитрий Барабанов заметил, что депутатский корпус вместе с городской администрацией работал плотно над проектом бюджета с мая 2019 года, и сейчас компромисс найден. По его словам, впервые в строках доходов города свыше 5 млрд рублей.

Главный финансовый документ поддержал 21 депутат, 1 парламентарий высказался против.