Великолукский студент украл деньги с карты соседа по общежитию

17:13, 25 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках молодой человек украл деньги с банковской карты соседа по общежитию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено в период с 20 по 22 декабря. У 16-летнего студента местного колледжа, проживающегося в общежитии по улице Зверева, украли с банковской карты три тысячи рублей. Юноша обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

Полицейские нашли подозреваемого - ранее судимого за кражи 22-летнего соседа потерпевшего по комнате, который учится в этом же колледже. Он воспользовался банковской картой товарища и через Интернет снял с нее деньги. Подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время проводится проверка.