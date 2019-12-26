Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Великих Луках
Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Великих Луках 25 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Автомобиль ВАЗ-211540 под управлением 53-летнего мужчины сбил ребенка около 8:15 у дома № 17а на улице Маршала Жукова. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В пресс-службе отметили, что ребенок получил ушибы конечностей, госпитализация ему не потребовалась. Водитель был трезв, проводится проверка.