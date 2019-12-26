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Главу Ядровской волости Псковского района оштрафовали за нецелевое использование средств

Главу Ядровской волости Псковского района оштрафовали за нецелевое использование средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2019 году глава сельского поселения заключил договор с подрядчиком на текущий ремонт автомобильной дороги местного значения в деревне Горушка, работы были выполнены и оплачены. При этом более 99 тыс. рублей, предназначенные на содержание дорог в населенном пункте, использовали на ремонт дороги регионального значения Горушка - Лентьево, что повлекло их нецелевое использование.

Прокуратура возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Глава Ядровской волости признан виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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