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Налоговики выявили нелегальных предпринимателей в Пушкиногорском районе

Сотрудники налоговой службы провели рейд по выявлению нелегальных предпринимателей в Пушкиногорским районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.  

В частности, проведены проверки трёх таксистов. Информация о незаконной деятельности такси не подтвердилась.

Выявлены 26 граждан, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве ИП. Их пригласили на комиссию для дачи пояснений. После беседы они зарегистрировались индивидуальными предпринимателями.

Установлены 23 физических лица, работающих по найму без оформления трудовых отношений, выявлено 32 ИП, осуществляющих розничную торговлю без применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

По результатам проверки налоговики составили 3 протокола в соответствии с частью 1 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных нарушениях, гражданам дали разъяснения о последствиях уклонения от государственной регистрации.

Ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации, согласно статьи 14.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа от 500 до 2000 рублей. В отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК РФ.

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