ПАИ-live c Павлом Волковым: Как встретит Новый год Псков и что изменится в облике областного центра

21:28, 26 декабря 2019, ПАИ

26 декабря гостем проекта ПАИ-live стал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. В прямом эфире он рассказал о том, как Псков встретит Новый 2020-й год, что изменится в облике областной столицы, насколько эффективна поддержка предпринимателей и как реализуются проекты в рамках программ приграничного сотрудничества.

О подготовке Пскова к Новому году

- Сегодня наш гость — заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. В администрации Павел курирует вопросы социально-экономической направленности. Поговорим об изменения в городе в связи с новыми правилами благоустройства, поговорим о поддержке бизнеса, которая оказывается муниципальными властями. Традиционно накануне Нового года городские власти устраивают праздничные мероприятия...

- Что касается новогодних праздников. Мы традиционно запланировали продвольственную ярмарку. Горожане привыкли, многим нравится. Она будет на улице Пушкина с 27 по 31 декабря. И также продовольственная ярмарка будет в Финском парке, но торговля будет осуществляться один день — на Рождество, 7 января.

Но в дополнении к продовольственной традиционной ярмарке в этом году мы решили по примеру соседних стран и городов провести еще рождественские ярмарки. В чем отличие? Продовольственная ярмарка больше нацелена на то, чтобы люди к праздникам смогли купить продукты для новогоднего стола: мясо, овощи, молочные продукты, все, что необходимо. В основном там будет представлена продукция наших фермеров.

А вот основная идея рождественской ярмарки немного в другом. Мы хотим, чтобы эти ярмарки были местом препровождения для горожан, можно было бы пойти попробовать деликатесы, выпить глинтвейн

- Главные претензии были всегда какие? Глинтвейна нет, сплошь и рядом китайский ширпотреб, минимум изделий ручной работы.

- Это как раз касается продовольственной ярмарки, которая превращалась только в продовольственную. Тут мы четко ограничиваем рождественскую ярмарку, перечень продаваемых товаров. Мы хотим, чтобы это был общепит, в первую очередь, новогодние товары (елки, игрушки, украшения, гирлянды), любые псковские сувениры, не обязательно новогодние. Будет немного продуктов деликатесного плана. Будет дегустация с возможностью купить то, что попробовал.

На рождественских ярмарках мы планируем использовать оборудование с Ганзейских дней, это красивые белые палатки, они будут однотипные.

Будет достаточно яркое открытие 29 декабря в 12:00 на улице Пушкина, с управлением культуры предусмотрена программа. Изначально планировали для рождественских ярмарок три территории, и очень сильно старались эти три территории заполнить. В частности, это улица Пушкина от дежурной аптеки до улицы Ленина. А продовольственная ярмарка будет на улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Продовольственная ярмарка будет переходить в рождественскую в этой территории, но немножко отличаться по тематике.

Вторая территория — это Детский парк, рядом с аттракционами. Третья территория, которая планируется, - как раз Финский парк. В этом году мы установили елку, конечно, не очень большую. В Финском парке постараемся сделать довольно значительную ярмарку.

Но заявок поступило довольно мало от предпринимателей. Видимо не верят в то, что рождественская ярмарка может принести им доход или маркетинговые плюсы. Участвуют, к сожалению, не очень активно. Предполагают, что выручек не будет.

В Риге люди торгуют 40 дней и не стесняются абсолютно, их не смущает, что кто-то не придет и они не получат выручку. Платеж с 30 ноября по 10 января составляет 1000 евро.

- По участникам: будут представители других регионов и стран?

- Представители из Белоруссии, они будут торговать искусственными елками.

О поддержке бизнесменов и кадровых перестановках

- Если говорить о торговле, последняя новость, которая связана с этой сферой деятельности, - это смена руководства в отделе потребительского рынка и услуг администрации, который раньше возглавлял Андрей Сукманов. Плюс эта сфера деятельности связана с центром социологии и маркетинга, где также наблюдаются перестановки. Каковы причины этих кадровых изменений?

- Отдел потребительского рынка занимается вопросами регулирования торговли, а ЦСМ, в первую очередь, занимается социологией и маркетингом. Когда начали сотрудничать с Алексеем Маловым, в большей степени связывали его приход с прогрессом в вопросах социологии. Центр был создан, чтобы социология проводилась. К сожалению, Алексей в вопросах социологии какого-то существенного прорыва не осуществил. Был шанс заключить на следующий год определенный контракт по социологии, но администрация поддержала Алексея Малова, а депутаты нет. Сейчас исполняет обязанности Павлова Елена Николаевна. Она достаточно опытна в вопросах маркетинга как раз, организации выставок, ярмарок, участвовала активно в свое время и в работе «Псков-ЭКСПО». Ее основная цель сейчас провести новогодние ярмарки. Будем смотреть, пока справляется со своими обязанностями.

Что касается Андрея Вячеславовича, он принял решение заниматься другой деятельностью. Он большой профессионал в вопросах торговли, много времени отдал этой сфере деятельности. Сейчас временно исполняет обязанности его заместитель Вера Владимировна Ильина. Вообще, там отдел достаточно крепкий. Все люди с опытом, знают сферу.

У нас было кадровое изменение в курируемом мною бизнес-инкубаторе. Недавно была назначена и.о. руководителя Ксения Велицян, до этого долгое время был Валерий Петров. Взаимно решили, что бизнес-инкубатор - структура современная, и нужен новый импульс, взгляд на эту сферу.

- Структура бизнес-инкубатора в СМИ вызывала достаточно неоднозначную оценку ее эффективности. Это муниципальное учреждение, поддерживающее начинающих предпринимателей. Деньги из бюджета на это тратятся, а результат неочевиден. Как бы оценил работу бизнес-инкубатора в 2019 году?

- Сейчас по параметрам у них заполняемость 100%, все площади задействованы. Образовательные, информационно-консультационные работы они ведут достаточно активно. За этот год — 147 обращений, которые они отработали. Резиденты все достаточно перспективные. Мало того, есть такой показатель, как процент выживаемости резидентов. Смысл такой: резиденты, которые к нам приходят, находятся в бизнес-инкубаторе в течение 3 лет, получают консультационные услуги, льготную ставку 40%, 60% на второй год и 80% на третий. И таким важным показателем, на наш взгляд, является процент выживаемости предпринимателей, когда мы их из бизнес-инкубатора выпускаем, продолжают ли они дальше свою деятельность. И он у нас достаточно высокий — около 70%.

Есть проекты успешного социального предпринимательства. Думаю, слышали о школе устного счета, скорочтения и развития интеллекта «Соробан». Это не только предпринимательство, но и полезная социальная функция.

О велопрокате в Финском парке

- Вернусь к разговору о ЦСМ. Не так давно на сайте губернатора появилась жалоба на то, что в Финском парке ЦСМ дает разрешения на ведение предпринимательской деятельности в виде прокатного пункта, затем оно аннулируется, предприниматели страдают. Что ты можешь сказать о предпринимателях, которые намерены работать на таких территориях как Финский парк?

- Сейчас ЦСМ никаких разрешений на торговлю никому не дает, он может ярмарку организовать, которая имеет определенный срок. Сейчас вопрос о выдаче разрешений, в частности, на велопрокаты, регулируется постановлением №67, которое мы общими силами комитета по управлению муниципальным имуществом и структурами областной администрации издали 4 марта 2019 года.

Разрешение, которое получалось на велопрокат Rental, выдавалось в другом регламенте. Это произошло в марте 2018 года. Могу признать, что регламент был немного странный, но разрешение выдавал не ЦСМ, а наше же КУМИ.

Не было до конца законодательно урегулировано, как это должно происходить. Разрешение однозначно выдает КУМИ, но он согласовывает любую деятельность в этой сфере с набором органов. В частности, одной из согласующих инстанций является областной комитет по охране объектов культурного наследия.

Не было пройдено согласование по внешнему виду. В итоге проблемная ситуация возникла из-за того, что велопрокат там организовать было можно, а в таком виде — нельзя. Это противоречит режиму работы охранных зон. По закону 2013 года у нас весь центр города является охранной зоной. Причем там есть три вида охранных зон: зоны регулирования застройки, зоны охраняемых ландшафтов и просто охранная зона.

Этот велопрокат попал в зону охраняемых ландшафтов, где нельзя возводить вообще никакие объекты. Можно исключительно использовать объекты, которые там исторически находились. То есть организовать велопрокат можно в Финском парке, но используя существующие там объекты. Например, Гельдтову баню.

Вот один из предпринимателей на каких-то условиях договорился со старым домиком, который находился на территории Финского парка, и сейчас использует его территорию для организации велопроката. Это тоже не совсем законно. Территория частного дома тоже не предназначена для предпринимательской деятельности.

С велопрокатом одна из предпринимательниц нашла достаточно оригинальный выход. Она продает «билетик» за территорией Финского парка, а туда люди просто едут кататься.

О дизайн-коде

- Большой резонанс в свое время вызвала новость о грядущих изменениях в правила благоустройства, в том числе с разрабатываемым дизайн-кодом. Какое движение в этом направлении идет?

- 30 декабря городская дума проведет публичные слушания по правилам благоустройства. Мы сейчас принимаем часть разделов и один дизайн-код по вывескам. Мы точно еще будем дополнять пять разделов правил благоустройства. И хотим издать еще четыре дизайн-кода — для нестационарных торговых объектов, ярмарок, уличной мебели и наружной рекламе. Эти четыре альбома сейчас не будут вынесены на публичные слушания.

Мы по примеру дизайн-кода вывески пришли к выводу, что нельзя создать документ и сразу же его законодательно утвердить. Он требует длительного процесса восприятия обществом. Мы должны показать его предпринимателям, которые занимаются производством вывесок, предпринимателям, которые заказывают эти вывески, внести какие-то коррективы. Нужно, чтобы народ к этому документы привык, а уже потом его законодательно закреплять.

Дизайн-коды нужны для того, чтобы людям было понятно, что мы имеем в виду в наших правилах благоустройства. Сухой текст иногда просто не понимают.

- Традиционно всё упрется в контроль за исполнением этих правил. Как оцениваешь перспективу контроля за новыми правилами благоустройства?

В связи с тем, что с контролем были сложности, с 1 января 2019 года во всех муниципалитетах были созданы контрольные управления. Сейчас они работают достаточно активно.

Объем работы большой, надо делать. Все вывески придется мерить. Контроль вывесок, скорее всего, начнем с центральных улиц, а дальше — спальные районы.

Предприниматели у нас достаточно ответственные. Когда мы презентовали дизайн-код, все предприниматели и производители рекламных вывесок начали обращать на него внимание и стараться в соответствии с ним всё делать. По городу видно, что многие его уже учитывают.

Но наверное, будут какие-то сложные, спорные ситуации.

- Работа с рулеткой в 2020 году начнется?

- Начнется.

О приграничном сотрудничестве

- Сфера приграничного сотрудничества. Реконструкция сквера на 4-х углах финансируется по приграничной программе. Всё ли в графике? Когда откроется сквер и какие проекты в рамках приграничного сотрудничества реализуются?

- Сквер на 4-х углах в графике. По договору мы должны закончить там в декабре 2020 года. Я думаю, закончим раньше — подрядчик активно работает. Летом если не окончательные, то понятные контуры будущего парка увидим.

На территории города мы ведем 12 программ приграничного сотрудничества на общую сумму 448 млн рублей. Существенная часть этих денег приходится на приграничные программы, которые ведет Горводоканал (343 млн рублей), комитет по туризму и приграничному сотрудничеству ведет еще 9 проектов.

Из наиболее существенных, это уже упомянутый сквер на 4 углах, совместный российско-эстонский проект по благоустройству территории вокруг Мирожского монастыря, российско-латвийский проект по реконструкции усадьбы на улице Георгиевской, 4 (городская усадьба Н.А. Беклешева) — там планируется сделать городской информационно-туристический центр в 2020 году.