Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова

12:46, 24 октября 2019, ПАИ

Анализ действующих правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города завершили в администрации Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на рассмотрение специалистов и общественности планируется вынести 11 новых пунктов правил и поправки в существующие.

Отмечается, что изменения коснутся практически всех аспектов городского благоустройства от условий застройки и зонирования территории до вида вывесок и правил размещения наружной рекламы.

В пресс-службе пояснили, что часть, которая касается визуального облика города, называется «Городской дизайн-код». Задача «дизайн-кодов» - упорядочить все процессы, влияющие на вид города, сделать его гармоничнее и улучшить среду с точки зрения логистики и транспортной доступности.

Заместитель главы администрации Пскова Павла Волкова рассказал, что сейчас многое в благоустройстве Пскова не соответствуют нормативной базе или не подходит современным условиям. Так, вид конструкций, цвет и элементы оформления фасадов зданий часто определяются решением собственника, что во многих случаях не улучшает общий вид города.

«Мы стремимся разработать всем понятные правила. Изучаем предложения профильных специалистов, опираемся на актуальные законодательные нормы и рекомендации федерального центра. Чтобы учесть все мнения, проект планируется вынести на широкое общественное обсуждение», - сказал Павел Волков.

Примеры успешного внедрения «дизайн-кодов» уже есть в десятках городах России, работа по их разработке ведется во многих других населенных пунктах страны. Принятие подобных правил рекомендовало Правительство РФ и одобрил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В работе над «дизайн-кодом» Пскова задействованы сотрудники администрации области и города, профильные специалисты различных государственных и коммерческих структур. Уже получены и изучаются эскизы 4 направлений «дизайн-кодов» и другие предложения.