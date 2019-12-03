0
12:56
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
12:54
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
12:18
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
12:14
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
11:24
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
11:17
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
11:10
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Еще новости
Общество

Реставрация городской усадьбы Беклешова началась в Пскове

В Пскове начались работы по реставрации объекта культурного наследия «Усадьба Беклешова Н. А.», первого здания Псковской губернской гимназии, расположенного на улице Георгиевской, 4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках реализации проекта подрядчик должен будет отремонтировать перекрытия, полы и потолки, облицовку стен, заменить окна и двери. Кроме того, подрядчику нужно будет выполнить гидроизоляцию фундамента, привести в порядок фасад, крышу и внутренние сети водоснабжения, электроснабжения и канализацию, смонтировать вентиляцию и отопление, провести сети связи, благоустроить территорию. Работы необходимо завершить в декабре 2020 года.

В настоящее время в здании завершается демонтаж старой штукатурки, до конца этого месяца также будет демонтировано перекрытие.

«Это одно из немногих зданий, которое полностью принадлежит муниципалитету, и хотелось бы вдохнуть в него новую жизнь. Мы планируем разместить в нем городской информационно-туристический центр, а также центр творческих индустрий», - отметила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь.

Она также сообщила, что в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов на реставрационные работы выделены более 40 млн рублей, из них 10% составляет софинансирование из бюджета Пскова.

Реконструкция объекта проводится в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
03 декабря 2019
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
03 декабря 2019
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
03 декабря 2019
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
03 декабря 2019
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
03 декабря 2019
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»
03 декабря 2019
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»

Идет загрузка...