Реставрация городской усадьбы Беклешова началась в Пскове

09:46, 03 декабря 2019, ПАИ

В Пскове начались работы по реставрации объекта культурного наследия «Усадьба Беклешова Н. А.», первого здания Псковской губернской гимназии, расположенного на улице Георгиевской, 4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках реализации проекта подрядчик должен будет отремонтировать перекрытия, полы и потолки, облицовку стен, заменить окна и двери. Кроме того, подрядчику нужно будет выполнить гидроизоляцию фундамента, привести в порядок фасад, крышу и внутренние сети водоснабжения, электроснабжения и канализацию, смонтировать вентиляцию и отопление, провести сети связи, благоустроить территорию. Работы необходимо завершить в декабре 2020 года.

В настоящее время в здании завершается демонтаж старой штукатурки, до конца этого месяца также будет демонтировано перекрытие.

«Это одно из немногих зданий, которое полностью принадлежит муниципалитету, и хотелось бы вдохнуть в него новую жизнь. Мы планируем разместить в нем городской информационно-туристический центр, а также центр творческих индустрий», - отметила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь.

Она также сообщила, что в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов на реставрационные работы выделены более 40 млн рублей, из них 10% составляет софинансирование из бюджета Пскова.

Реконструкция объекта проводится в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.