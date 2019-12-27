Стратегия развития Пскова до 2030 года обойдётся в 5 млн

09:27, 29 декабря 2019, ПАИ

Разработку стратегии развития Пскова до 2030 года и план мероприятий по её реализации заказала администрация города. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Пскова. Разработка документа предусмотрена муниципальной программой «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности».

Цель стратегии - определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города Пскова, выбор путей и способов достижения целей.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок, поступивших на конкурс, запланированы на 7 февраля 2020 года.

Стратегия должна быть разработана в течение 210 дней с даты подписания контракта.