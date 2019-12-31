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Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков записали для псковичей новогоднее видеопоздравление

Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков записали новогоднее видеопоздравление для жителей Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. «Провожая уходящий год, хочется вспомнить всё хорошее, что он нам принес», – отметил Александр Братчиков.

Градоначальники напомнили, что в 2019 году Псков стал вторым русским городом, который принял Международные Ганзейские дни Нового времени, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 10 псковских храмов, Горводоканал и теплосети получили 267 млн рублей на модернизацию, а на ремонт дорог направлено более 600 млн рублей.

Кроме этого, они отметили, что в Пскове были построены два детских сада и ясельная пристройка, открыты два новых пришкольных стадиона и площадка для ГТО.

«В будущем году мы вместе с вами сделаем еще больше», – заверила Елена Полонская. «Пусть новый год подарит нам мир и благополучие», – добавил Александр Братчиков.

«Здоровья и счастья вашим семьям. С Новым годом!», – заключила глава Пскова.

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