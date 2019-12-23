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Спорт

Новая площадка для сдачи нормативов ГТО открылась в Пскове

23 декабря в Пскове на базе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, проект был реализован в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта, оздоровления и организации отдыха детей.

Открытие площадки началось с поднятия флагов России, Псковской области и ГТО под гимн России. После этого к собравшимся обратился замглавы администрации Пскова Александр Коновалов. Он подчеркнул, что за прошедший год было реализовано много спортивных проектов, и сейчас каждый месяц открывается новый спортивный объект. Александр Коновалов поблагодарил региональные власти за содействие и поддержку и выразил надежду, что новая площадка станет центром притяжения для настоящих любителей спорта.

Начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко отметила, что спорт прочно занял свое место в процессе образования. Она сообщила, что учащиеся близлежащих школ №2 и №9 будут приходить сюда как для сдачи нормативов ГТО, так и для занятий физической культурой и внеклассных спортивных занятий. По её мнению, такое тесное взаимодействие станет залогом спортивного здорового поколения псковичей.

Исполняющая обязанности руководителя регионального комитета по спорту Елена Чернышова подчеркнула, что реализация проекта стала возможна благодаря поддержке министерства спорта России в рамках нацпроекта «Спорт - норма жизни». Согласно проекту, до 2024 года специализированные площадки ГТО планируется смонтировать в каждом муниципальном образовании страны.

Директор центра «Юность» Александр Камезин поблагодарил областные и городские власти за поддержку и заверил, что площадка не будет пустовать. После этого в честь открытия нового спортивного объекта гости торжественно перерезали красную ленту.

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