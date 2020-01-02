15-летняя девочка пропала в Пскове

13:12, 04 января 2020, ПАИ

В Пскове разыскивается 15-летняя Елизавета Калинкина, которая вечером 1 января ушла из дома в районе улицы Новоселов и не вернулась. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка ростом 1,6 метра, среднего телосложения, волосы длинные русые. Была одета в розовую куртку с капюшоном, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам родителей 8(953)243-47-86 или в полицию 02.